Morawiecki: Uwolnienia patentów na szczepionki? Zdecydowanie

Stany Zjednoczone wyszły z propozycją zrzeczenia się praw własności intelektualnej do szczepionek przeciw koronawirusowi. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że jest gotowa do odbycia rozmów w tej sprawie.

Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił premier Mateusz Morawiecki, który bierze udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w portugalskim Porto.

- Zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów, do uwspólnotowienia patentów, do wzmocnienia produkcji wszystkich szczepionek, które tylko mogą być w Unii Europejskiej w bezpieczny sposób produkowane - skomentował szef rządu.

W ocenie premiera słowo "uwspólnotowienie" jest odpowiednie ponieważ chodzi o to, by "firmy, które mają odpowiednie zdolności produkcyjne w Europie, w Unii Europejskiej, mogły rzeczywiście wykorzystywać te zdolności".



- Wiemy, że właśnie wraz z rozwojem mocy produkcyjnych będziemy mogli szybciej dostarczyć szczepionki do innych krajów świata, a przecież to pandemia globalna. Globalna, to znaczy rzeczywiście musimy zaszczepić przynajmniej 70-80 populacji całego świata - powiedział Morawiecki.