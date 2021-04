Koronawirus. Nowa Zelandia: Pracujący na granicy muszą się szczepić AFP

Rząd Nowej Zelandii będzie wymagał od osób pracujących na granicy, by do końca miesiąca zaszczepiły się na COVID-19 - w innym przypadku zostaną skierowane do innej pracy, lub zwolnione - informuje Reuters.