Za tydzień dodatkowe punkty szczepień przeciw COVID-19

- Od poniedziałku mogą rejestrować się na szczepienia (przeciw COVID-19) osoby urodzone w 1962 r., od dziś rejestracji mogą dokonać osoby, które urodziły się w 1963 r. Łącznie zapisało się ponad 153 tys. osób z tych dwóch roczników - powiedział na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień.



Michał Dworczyk przekazał, że od wczoraj na szczepienie przeciw COVID-19 zapisało się ponad 550 tys. osób. - To jest dobra informacja, dlatego że po pewnym spowolnieniu świątecznym dynamika zapisów wraca i z tego bardzo się cieszymy - dodał.

Szef KPRM mówił, że celem Narodowego Programu Szczepień jest wykonanie 20 mln szczepień do końca drugiego kwartału oraz podanie pierwszej dawki szczepionki wszystkim chętnym do końca sierpnia. - To będzie możliwe kiedy wywiążą się producenci ze swoich deklaracji i szczepionki zostaną dostarczone w zapowiedzianym okresie - oświadczył.

Dworczyk powiedział, że we wszystkich województwach trwają spotkania przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia z przedstawicielami wojewodów i samorządowcami, poświęcone tworzeniu punktów szczepień powszechnych. - Musimy tworzyć siatkę punktów szczepień, która będzie odpowiadała rzeczywistym potrzebom - oświadczył.