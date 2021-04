Rumunia: Dymisja ministra zdrowia. Czy rząd to przetrwa?

Dymisja ministra zdrowia może jednak doprowadzić do kryzysu rządowego w Rumunii - zauważa Reuters.

Rząd Rumunii, który powstał po wyborach parlamentarnych w grudniu składa się z Partii Narodowo-Liberalnej, z której wywodzi się premier, centroprawicowego ugrupowania USR-Plus, które popiera ministra zdrowia i partii etnicznych Węgrów, UDMR.

W parlamencie koalicja dysponuje 56 proc. głosów.

Citu, ogłaszając dymisję ministra zdrowia stwierdził, że aby odnieść sukces w walce z pandemią potrzebne jest zaufanie do instytucji państwa.

- Aby zapewnić, że zaufanie do instytucji państwa będzie trwać, zdecydowałem się na zmianę na czele resortu zdrowia. Mocno wierzę w koalicję rządzącą - dodał.

Voiculescu to 37-letni ekonomista, który zobowiązał się do tego, by system ochrony zdrowia w Rumunii był bardziej transparentny.