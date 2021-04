Rodzina zmarłej po szczepieniu przeciw COVID-19 wstępuje na drogę prawną

Jak podaje SkyNews, choć po otrzymaniu dawki pani Turiaco nie czuła się najlepiej, wróciła do pracy, a w mediach społecznościowych zapewniała, że "wszystko będzie dobrze".

W związku ze śmiercią 55-letniej nauczycielki jej rodzina wstępuje na drogę prawną. - Doskonały stan zdrowia pani Turiaco, brak wcześniejszych chorób, niezwykle krótki czas między podaniem szczepionki a wystąpieniem pierwszych objawów, pogorszeniem stanu zdrowia i śmiercią - uważamy, że to poważne przesłanki do tego, by zażądać postępowania sądowego i ustalenia wszelkich bezpośrednich i pośrednich przyczyn zgonu - powiedziała SkyNews Daniela Agnello, prawniczka rodziny Turiaco.