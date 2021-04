Greta Thunberg o "nacjonalizmie szczepionkowym". "To nieetyczne"

Nastoletnia aktywistka klimatyczna Greta Thunberg dołączyła w poniedziałek jako gość do codziennego briefingu prasowego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jak stwierdziła, to „nieetyczne, że bogate kraje priorytetowo traktują swoich obywateli ws. szczepień”. - Podczas gdy co czwarta osoba w krajach o wysokich dochodach została zaszczepiona przeciwko COVID-19, tylko jedna na ponad 500 osób w biedniejszych krajach otrzymała zastrzyk - stwierdziła. - To nacjonalizm szczepionkowy kieruje dystrybucją szczepionek - oceniła Thunberg.

Poniżej dalsza część artykułu