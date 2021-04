Koronawirus w Polsce. Rzecznik MZ o sytuacji epidemicznej: Pierwszy sygnał, że coś może się zmienić

- Za wcześnie, aby mówić o tendencji. To jest tendencja, która może się utrzymać w zależności od tego jak my będziemy się zachowywać w najbliższym czasie - zaznaczył

Andrusiewicz zapowiedział też dalszy wzrost liczby łóżek dla chorych na COVID-19 zapowiadając dalsze wzrosty obłożenia łóżek szpitalnych. Jak dodał w przyszłym tygodniu liczba dostępnych łóżek dla chorych na COVID-19 ma wzrosnąć o 4 tysiące, a łóżek respiratorowych - o 400.

- To nie jest tak, że będzie nam zaraz spadał wskaźnik hospitalizacji. Wskaźnik hospitalizacji w najbliższych dniach, tygodniach może nam rosnąć - mówił dodając, że zakażeni koronawirusem, u których choroba przebiega na tyle ostro, że wymaga to hospitalizacji, trafiają do szpitala ok. tygodnia po zakażeniu.

Andrusiewicz apelował też, aby w święta "nie siedzieć z gorączką, dusznością w domu". - Jeśli zlekceważymy z uwagi na święta to co się będzie działo z naszym stanem zdrowia, to możemy do tego zdrowa nie powrócić - stwierdził.