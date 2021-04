Śląsk: Nie masz cukierka, nie wejdziesz do kościoła. Proboszcz pilnuje limitu wiernych

W związku z tym, że w ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zakażeń koronawirusem, od 27 marca rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa, które obowiązywać będą do 9 kwietnia. W miejscach kultu religijnego obowiązuje nowy limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2. Wierni muszą także zakrywać usta i nos oraz zachowywać 1,5 m odległości od innych osób.

Jak informuje RMF FM, chcąc, aby wierni przestrzegali tych zasad, proboszcz parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim, ks. Janusz Badura, liczy wiernych, dając im cukierki. Przed wejściem do kościoła ustawiono „krówkomat" z odpowiednią liczbą słodkości. „Policz się sam(a). Jedna krówka, jedno miejsce. Brak krówek, brak miejsc!” - można przeczytać przy wejściu do świątyni. Osoby, dla których zabraknie cukierków, nie mogą wejść do budynku.