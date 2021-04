Restauratorzy starli się z policją. Jutro otwierają lokale

Do restauratorów dołączyli właściciele i pracownicy siłowni.

Protestujący, wielu bez masek na twarzach, rzucali w policję świecami dymnymi i butelkami i atakowali policjantów gazem pieprzowym.

Doszło do przepychanek z funkcjonariuszami, jeden z nich został ranny w twarz. Obrażenie odniósł również jeden z telewizyjnych operatorów.

Kilku demonstrantów zostało zatrzymanych.

Lockdown, obowiązujący obecnie we Włoszech, będzie trwać co najmniej do końca kwietnia.

Restauratorzy zapowiadają, że od jutra, mimo obostrzeń, otworzą swoje lokale. Argumentują, że jest to dla nich kwestia przetrwania.