Australia prosi UE o "uwolnienie" 3,1 mln szczepionek AstraZeneca

Canberra chce w ten sposób "przetestować" szczerość deklaracji Unii Europejskiej, która zapewniła, że nie blokuje dostaw szczepionki brytyjsko-szwedzkiego koncernu.

Bruksela we wtorek przekonywała, że nie jest odpowiedzialna za niewywiązanie się przez AstraZeneca ze zobowiązań wobec innych krajów.

Premier Australii Scott Morrison w reakcji na deklarację Brukseli stwierdził, że ponownie zwróci się do UE o wysłanie do Australii 3,1 mln dawek szczepionki AstraZeneca, które miały dotrzeć do Australii pod koniec marca.

- Oczywiście chcemy tych milionów dawek - stwierdził Morrison.