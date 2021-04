Rzecznik rządu Piotr Müller: Szczepienia poza kolejnością? NFZ ma prawo nałożyć karę

- Przyjęliśmy model, w którym podejmujemy decyzje na podstawie tygodniowych raportów - powiedział w rozmowie z Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. - Liczę, że końcówka kwietnia przyniesie nieco lepsze informacje, że częściowo będzie można przywrócić funkcjonowanie niektórych usług, być może podjąć decyzje dot. usług na powietrzu. To wszystko zależy od tego, jak daleko będzie posunięty program szczepień i jak wiele będzie zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach - dodał. - Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli ogłosić decyzję co do żłobków i przedszkoli, być może także usług - podkreślił.

