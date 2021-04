Dr Grzesiowski: Ludzie nie mogą co tydzień być informowani o obostrzeniach

Europejska Agencja Leków wydała komunikat w sprawie szczepionki AstraZeneca. Stwierdzono, że jest możliwy związek między rzadkimi przypadkami zakrzepów krwi a szczepionką Vaxzevria (poprzednia nazwa AstraZeneca). Podkreślono jednocześnie, że w przypadki przyjęcia szczepionki, stosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny.

- Dwie najważniejsze informacje to: potwierdzenie związku między podaniem szczepionki a wystąpieniem tego zjawiska. Nie znamy natury tego zjawiska. Jest w tej sprawie hipoteza, która może to tłumaczyć - skomentował dr Paweł Grzesiowski, ekspert NRL ds. COVID-19.

- Jest to na tyle rzadkie zjawisko, że możemy nadal używać tej szczepionki - dodał. - Na ten moment nie podano grupy wiekowej, ani czynników ryzyka, ani żadnych innych wskazówek, które mogłyby mi pomóc powiedzieć: nie, nie szczep się tą szczepionką. Dopóki nie nadejdą szersze badania, uważam, że należy w dalszym ciągu ją stosować. Gdybym miał wybór, nie miałbym osobiście wątpliwości - kontynuował.

Dr Grzesiowski komentował również decyzję rządu ws. przedłużenia obostrzeń. Obecne przepisy będą obowiązywały tydzień dłużej, do 18 kwietnia.

- Od wielu tygodni sugeruję, że potrzebny jest długofalowy plan walki z pandemią. Ludzie nie mogą co tydzień dowiadywać się, co będzie w następnym tygodniu. Należałoby przyjąć jasne kryteria, kiedy lockdown, kiedy nie. Kiedy otwieramy szkoły, kiedy nie. Jakie są wskaźniki, które o tym decydują. My wciąż tego nie wiemy - ocenił.

- Musi powstać plan, który na jasnych zasadach będzie decydował, kiedy wprowadza się lockdown, a kiedy się go wycofuje - dodał.