Koronawirus w Polsce. Gdzie najczęściej dochodzi do nowych zakażeń?

- Wielka Brytania szczepi szczepionką AstraZeneca - to już jest kilkanaście milionów szczepień. To pokazuje, że podjęliśmy słuszną decyzję o niezawieszeniu tych szczepień - mówił premier.

- Ten wirus atakuje także młodszych, coraz więcej osób jest hospitalizowanych w wieku poniżej 50 lat, poniżej 40 lat. Nie myślmy, że mnie to może nie dotyczyć - to błędne myślenie. Tą drogą nie można kroczyć, to jest droga do szerszego rozprzestrzeniania się koronawirusa - apelował premier.

- Najbliższe dwa-trzy tygodnie na pewno będą oznaczały dalszy wzrost liczby zachorowań - mówił z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Są już województwa, gdzie tych hospitalizacji jest więcej niż w czasie II fali - dodał Niedzielski.

- W ciągu ostatnich trzech dni prawie 50 proc. ognisk zakażeń koronawirusem jest identyfikowanych w zakładzie pracy. To oznacza, że miejsce pracy jest dominującym miejscem w generowaniu nowych zakażeń. Zwracam się, by tam gdzie to możliwe przechodzić na pracę zdalną - mówił minister.