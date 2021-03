Adam Niedzielski: Prawie 30 tysięcy zakażeń. Duża liczba zgonów

Obecnie zajętych jest w całym kraju ponad 26 tysięcy łóżek covidowych. - To więcej niż w II fali zakażeń koronawirusem - powiedział Niedzielski.

- Nie przekroczymy dziś liczby 30 tys. zakażeń. To wszystko jest przy bardzo dużej liczbie badań. Ona wynosi praktycznie 100 tys. Niestety dużą mamy też liczbę zgonów, podobną do stycznia, gdy wyniosła ona ponad 511. Ta sytuacja jest dużo trudniejsza niż w II fali zakażeń - mówił.

- Trzeba liczyć się z tym, że liczba 30 tys. zakażeń zostanie przekroczona i nie będzie żadną barierą. Te prawdopodobne scenariusze to od 25 do 30 tys. zakażeń. Ja coraz mniej się skłaniam do podawania tych danych, bo dynamika koronawirusa wciąż zaskakuje - dodał.

Z danych wynika, że najgorsza sytuacja jest na Śląsku. - Dynamika zachorowań tam jest bliska do tej z województwa mazowieckiego. Obawiam się, że oczy wszystkich wkrótce skierują się w tę stronę - przekazał Niedzielski.