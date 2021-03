Koronawirus. Czy dzieci są bardziej podatne na zakażenia nowymi wariantami koronawirusa?

- Te warianty dotykają dzieci w większym zakresie niż poprzednie - stwierdził Timakow.

- Wirus mutuje, zmienia się w sposób, w jaki oddziałuje na ludzi, by ominąć bariery odpornościowe, znaleźć luki w układzie odpornościowym, by objąć wszystkie grupy społeczne. To normalna ewolucja, tak zawsze było z każdym wirusem. Nowe szczepy są bardziej zakaźne - dodał.

Jednocześnie Timakow przekonywał, że dzieci wciąż przechodzą zakażenie lekko lub bezobjawowo, bez poważnych konsekwencji dla zdrowia.