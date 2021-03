Koronawirus. Dr Fauci po roku epidemii: Tego się nie spodziewałem

- Gdyby cofnąć się o rok... mimo, że przeżyłem liczne wybuchy ognisk różnych chorób, myśl, że możemy mieć 525 tysięcy osób w USA, które umrą (po zakażeniu COVID-19) i 28 mln zakażeń w kraju, była niewyobrażalna - przyznał Fauci.

Fauci stwierdził także, że obecnie sprawy idą we właściwym kierunku, ale - jak ostrzegł - kryzys nie został jeszcze zażegnany.

- Chociaż wszyscy chcemy wrócić do normalności już teraz (to całkowicie zrozumiałe, dotyczy także mnie i mojej rodziny), fakty są takie, że gdy spojrzy się na wirusa i tego, co sprawił, musimy być bardzo ostrożni i wycofywać (obostrzenia) w stopniowy sposób, a nie po prostu naciskać przycisk włącz i wyłącz - mówił dr Fauci.