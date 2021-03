Bułgaria zawiesza stosowanie szczepionki AstraZeneca przeciwko COVID-19

Premier Bułgarii Bojko Borisow nakazał zaprzestanie szczepień preparatem AstraZeneca przeciwko COVID-19 do czasu, gdy Europejska Agencja Leków (EMA) „odrzuci wszelkie wątpliwości” co do jej bezpieczeństwa.

W czwartek Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że popiera dalsze stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca. Jej zdaniem korzyści przewyższają ryzyko. „Obecnie nic nie wskazuje na to, że szczepienie spowodowało schorzenia, które nie są wymienione jako skutki uboczne tej szczepionki” - stwierdziła EMA. U niektórych osób, którym podano ten preparat, wykryto bowiem pojawienie się zakrzepów.