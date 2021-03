Szef WHO: Nie stwierdzono zgonów wywołanych przez szczepionki przeciw COVID-19

- Światowa Organizacja Zdrowia zwraca baczną uwagę na bezpieczeństwo szczepionek przeciw COVID-19 - oświadczył Tedros na konferencji prasowej. Dyrektor generalny WHO przyznał, że organizacja wie, iż po doniesieniach o przypadkach występowania zakrzepów u osób zaszczepionych preparatem AstraZeneca niektóre państwa tymczasowo zawiesiły stosowanie tej szczepionki - w całości lub z jednej partii.

Dodał, że komitet doradców WHO ds. bezpieczeństwa szczepionek regularnie zapoznaje się z sygnałami dotyczącymi bezpieczeństwa specyfików i "uważnie ocenia bieżące doniesienia na temat szczepionki AstraZeneca".

Światowa Organizacja Zdrowia poinformuje opinię publiczną o wynikach badań, gdy tylko będzie nimi dysponowało - zadeklarował Tedros.

- Do tej pory na świecie podano ponad 335 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19, nie stwierdzono żadnych zgonów spowodowanych przez te szczepionki - stwierdził szef WHO dodając, że w skali globalnej zmarło co najmniej 2,6 mln ludzi zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

- I kolejni będą umierać, im dłużej zajmie dystrybucja szczepionek - dodał Tedros oceniając, że szczepionki przeciw COVID-19 powinny być dystrybuowane "jak najszybciej i jak najbardziej po równo".