Koronawirus. W Chinach wykryto nigeryjski wariant koronawirusa

"Istnieją badania, które wskazują, że nigeryjski wariant jest bardziej zakaźny i może prowadzi do reinfekcji u ozdrowieńców" - głosi oświadczenie wydane przez lokalne Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób w Guangdong.

Nie jest jasne czy osoby te wróciły do Chin na pokładzie jednego samolotu.

Przebieg zakażenia u obu tych osób miał być bezobjawowy. Zakażenie wykryto u nich 21 i 22 lutego. Zakażeni trafili do szpitala na obserwację.

Wariant ten wykryto po raz pierwszy w połowie grudnia 2020 roku w Nigerii. Od tego czasu dotarł do co najmniej 26 państw świata - w tym do Danii, Australii i USA.

W Chinach wykryto też wcześniej warianty brytyjski (B.1.1.7) i południowoafrykański (B.1.352).

W niedzielę w Chinach było 183 aktywnych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w tym 179 u osób, które przybyły do Chin spoza ich granic.