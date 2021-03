Koronawirus. Nowa Zelandia: Tydzień lockdownu po jednym zakażeniu

Do lockdownu doprowadził przypadek osoby, która była zakażona i nie była izolowana przez tydzień. W weekend informowano o dwóch kolejnych, możliwych zakażeniach koronawirusem, ale do poniedziałku w żadnym z tych przypadków nie potwierdzono COVID-19.

Ardern oświadczyła, że osoba, która doprowadziła do tego, że w 2-milionowym Auckland trzeba wprowadzić lockdown popełniła "wiele błędów". Osoba ta, która miała kontakt z zakażonymi podczas poprzedniego lockdownu odwiedzała miejsca publiczne już po poddaniu się testowi na COVID-19.

- Ludzie robią głupie rzeczy, ale nie wyjdziemy z tego, jeśli będą posuwać się do tego, że nie będą mówić prawdy - stwierdziła Ardern w programie "The AM Show".