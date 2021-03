Niedzielski: Uruchamiamy szpitale tymczasowe w 9 województwach

Odnosząc się do najnowszych danych minister zdrowia zaznaczył, że dobowa liczba przypadków jest o ponad 3,5 tys. wyższa niż w poprzednią środę. Adam Niedzielski dodał, że wzrost liczby zakażeń to tendencja, która ma charakter trwały i że średnia dzienna liczba nowych przypadków przekroczyła 10 tys.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało , że w ciągu doby testy wykazały SARS-CoV-2 u 15 698 osób, a 309 zakażonych zmarło. Liczba hospitalizowanych zakażonych koronawirusem rośnie nieprzerwanie od 13 dni, a liczba pacjentów podłączonych do respiratorów wzrosła w ciągu tygodnia o blisko 20 proc.

- Oznacza to konieczność uruchomienia szpitali tymczasowych - powiedział minister. Przekazał, że na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjęto decyzję o uruchomieniu w dziewięciu województwach szpitali tymczasowych dla zakażonych koronawirusem.



- To pokazuje, jak inaczej, jak dobrze jesteśmy przygotowani do kolejnej fali - powiedział Adam Niedzielski dodając, że szpitale tymczasowe mogą zacząć przyjmować pacjentów 2-3 dni po decyzji o uruchomieniu tych placówek.

Dopytywany minister doprecyzował, że szpitale tymczasowe zostaną uruchomione w województwach: dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.



Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:

Ponad 15 tys. nowych zakażeń, najwięcej od 96 dni

Coraz więcej pacjentów z COVID-19 w ciężkim stanie

Nowe dane. 2750 zakażeń w jednym województwie

Minister zdrowia powiedział także, że w związku ze wzrostem liczby zakażeń i hospitalizacji oraz niedawnej decyzji w sprawie zakazu stosowania przyłbic, szalików i kominów jako zamienników maseczek ochronnych, rząd zdecydował o udostępnieniu "w trybie zarządzania kryzysowego" obywatelom "na razie najbardziej dotkniętych regionów" maseczek ochronnych. Do woj. pomorskiego ma trafić 10 mln maseczek, do warmińsko-mazurskiego - 5 mln. Różnica wynika z liczby mieszkańców - tłumaczył minister.

Maseczki ma przekazać Agencja Rezerw Strategicznych, a za dystrybucję mają odpowiadać wojewodowie.