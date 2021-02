Koronawirus. Japonia opóźni szczepienia seniorów. Dlaczego?

Szef gabinetu premiera Japonii, Katsunobu Kato pytany czy w związku z deficytem szczepionek rząd rozważa podawanie jednej dawki szczepionki Pfizera/BioNTech zamiast zalecanych przez producenta dwóch dawek, odparł, że szczepionka została dopuszczona do użycia przy założeniu, że szczepieni będą otrzymywać dwie dawki.

Japonia podpisała umowy na dostarczenie jej łącznie ponad 500 mln dawek szczepionek na COVID-19 - ale jak dotąd do użycia zatwierdzono w kraju jedynie szczepionkę Pfizer/BioNTech.

Kato odniósł się w ten sposób do badania przeprowadzonego w Izraelu, z którego wynikało, że już jedna dawka szczepionki Pfizer/BioNTech chroni przed koronawirusem.

- Sądzę, że musimy ostrożnie rozważyć, czy możemy natychmiast wyciągnąć z tego badania wniosek, że jedna dawka jest wystarczająca - powiedział Kato odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Do końca roku do Japonii ma dotrzeć 144 mln dawek szczepionki Pfizer/BioNTech. W niedzielę do kraju dotarła partia 450 tysięcy szczepionek.

Program szczepień na COVID-19 w Japonii rozpoczął się w ubiegłym tygodniu. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy ochrony zdrowia.