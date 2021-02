Spokojniejszy weekend w Zakopanem. 298 mandatów, w tym 257 za brak maseczki

„Pomimo wielu mandatów widać zdecydowaną poprawę w zachowaniu turystów i przestrzeganiu obostrzeń w porównaniu do ubiegłego weekendu. Było o wiele spokojniej” - podsumowuje policja.

„Jedna osoba została zatrzymana za usiłowanie wręczenia policjantom łapówki. Zatrzymano również osobę za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów. Policjanci drogówki ujawnili także pięć nieprawidłowości w transporcie zbiorowym - chodzi o przeładowane pasażerami busy” - czytamy na stronie KPP. Funkcjonariusze informują też o pojedynczych osobach, które przesadziły z alkoholem.

„Sceny z poprzedniego weekendu, kiedy tłumy turystów bawiły się na Krupówkach, już się nie powtórzyły” - dodaje policja. Przed tygodniem w Zakopanem na weekend przybyło 20 tys. turystów. Część z nich urządzała sobie uliczną zabawę z tańcami i muzyką, a do zabawy zapraszali uliczni grajkowie, wokół których gromadziło się dużo ludzi, chórem odśpiewujących teksty piosenek. - Nie chciałbym, aby to Krupówki były początkiem trzeciej fali wirusa w Polsce - komentował minister zdrowia Adam Niedzielski. - Nadal jesteśmy zobowiązani do zachowywania się w sposób odpowiedzialny, zachowania dystansu, noszenia maseczek - apelował.

- Nie chciałbym, aby to Krupówki były początkiem trzeciej fali wirusa w Polsce - dodał. - Nadal jesteśmy zobowiązani do zachowywania się w sposób odpowiedzialny, zachowania dystansu, noszenia maseczek - podkreślił.