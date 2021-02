Koronawirus. Jak długo potrwa w Polsce trzecia fala epidemii? Ekspert odpowiada tv.rp.pl

- Dotychczasowe doświadczenia mówią o tym, że cykl jednej fali to ok. 3 miesiące. Jeżeli byśmy zaczęli mierzyć początek fali z początkiem lutego, to trzecia fala koronawirusa będzie trwała do końca kwietnia - mówił epidemiolog dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.