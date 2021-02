Koronawirus: Ile będzie kosztować uczniów nauka zdalna? Profesor przedstawia szacunki

- Tak naprawdę nie wiemy, jak wiele szkód to (zamknięcie szkół - red.) wyrządziło, ponieważ to się nie skończyło - mówił prof. Hanushek w czasie szczytu poświęconego edukacji zorganizowanego przez Massachusetts Institute of Technology.

- Ale wiemy, że koszty rosną wraz z wydłużaniem się czasu zdalnego nauczania i systemów hybrydowych, które obecnie funkcjonują przy braku nauczania stacjonarnego jakie znaliśmy w 2019 roku - stwierdził prof. Hanushek.

W sierpniu 2020 roku ten sam naukowiec szacował, że uczniowie amerykańskich szkół z klas 1-12 w przyszłości zarobią średnio ok. 3 proc. mniej niż wcześniej przewidywano. Te obliczenia opierały się na założeniu, że uczniowie wrócą do nauczania we wrześniu.