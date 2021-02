Koronawirus. Wielka Brytania: Zakażeń najmniej od 2 października

W poniedziałek brytyjski rząd poinformował o potwierdzeniu wynikami testów 9 765 zakażeń w ciągu doby.

Jak przypomina AP w szczytowym momencie drugiej fali epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na Wyspach w ciągu doby wykryto 68 053 zakażenia.

Do zmniejszenia liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 przyczynił się - zdaniem ekspertów - skutecznie realizowany program masowych szczepień. Do poniedziałku w Wielkiej Brytanii przynajmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19 zaszczepiono 15,3 mln osób, blisko co czwartego pełnoletniego mieszkańca kraju.