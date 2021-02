Poseł PiS: Kasyn nie będę bronił

- Jak to się dzieje, że kasyno zamykane jest 29 grudnia i otwierane jako jedna z pierwszych branż. Co mają myśleć właściciele restauracyjek, pubów, w których robią jedzenie na wynos, siłowni, osób, które pobrały leasingi na sprzęt? - pytał na antenie Polsat News o tę sytuację europoseł PiS, Bartosz Arłukowicz. Arłukowicz mówił, że osoby te "już nie chcą zarabiać, chcą przeżyć".

Politycy rozmawiali też o sytuacji w Zakopanem, gdzie w weekend turyści zorganizowali spontaniczną imprezę na Krupówkach. W czasie zabawy wiele osób nie miało masek, nie przestrzegano też zasad zachowania dystansu społecznego.

Latos stwierdził, że takie zachowanie może doprowadzić do tego, iż termin luzowania kolejnych obostrzeń zostanie przesunięty. Co do ewentualnego powrotu do niektórych obostrzeń powiedział, że "zakłada wersję optymistyczną, że kolejnych obostrzeń nie będzie".

Z kolei Arłukowicz stwierdził, że choć - gdy obserwował wydarzenia na Krupówkach - "buzowała w nim krew ze złości", to jednak, jak mówił "po ludzku rozumie tych ludzi".

- Ludzie tam bawią się, tańczą i po prostu żyją. Ale to nie jest czas na pełne życie - stwierdził. Dodał, że "gdyby rząd wprowadziłby otwarcie stoków z pewnymi ograniczeniami i byłby konsekwentny, to pewnie tej sytuacji można by zapobiec".