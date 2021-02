Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: Mamy początek trzeciej fali epidemii koronawirusa

Na konferencji prasowej do sytuacji odniósł się rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. - Niestety, jest ponowna zwyżka zakażeń względem ubiegłego tygodnia. To jeszcze więcej zakażeń względem ubiegłego tygodnia niż mieliśmy wczoraj - powiedział. Zaznaczył, że trend wzrostowy jest widoczny, o czym świadczy też wzrost zajętości łóżek szpitalnych.

- Ten niepokojący trend potwierdzają jeszcze dwie inne dane. Systematycznie rośnie liczba wykonywanych testów w Polsce i, co jeszcze istotniejsze, systematycznie rośnie liczba skierowań z Podstawowej Opieki Zdrowotnej na testy, a pamiętajmy, że POZ kieruje na testy w momencie, kiedy trafia do niej pacjent objawowy, więc mamy coraz więcej pacjentów objawowych - powiedział Andrusiewicz dodając, że tydzień do tygodnia liczba kierowanych na testy z POZ wzrosła o ok. 12 tys.

- Jak więc widzimy, można by rzec, że mamy początek trzeciej fali - ocenił. - Ona nie kształtuje się tak dynamicznie jak na Słowacji czy w Czechach - zastrzegł.

Czytaj także:

Horban: Będzie nowe rozporządzenie ministra zdrowia ws. zasłaniania ust i nosa

Niedzielski: W piątek nie będzie rozporządzenia ws. maseczek

- To już jest ten początek trzeciej fali. Do jakiego ona pułapu dojdzie to już zależy tylko od naszej własnej odpowiedzialności ludzkiej. Jeżeli będziemy przestrzegać tych wszystkich reguł, jeżeli sobie nie poluzujemy zbytnio w najbliższych dniach i tygodniach, to mamy szansę kontrolować te wzrosty i mamy szansę, by pułap wzrostu trzeciej fali nie ukształtował się bardzo wysoko - mówił.