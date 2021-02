O. Rydzyk po potwierdzeniu zakażeń na polskiej fermie norek: To wygląda na jakąś ustawkę

Jak tłumaczył redemptorysta, „nie możemy godzić się na krzywdę jakiegokolwiek naszego rodaka”. - My Polacy jesteśmy jedną rodziną. Jeden drugiego musi wspierać. To jest coś normalnego. Dlaczego weterynarze nie chcą jeszcze raz przeprowadzić testu? Co to za weterynarze? To wygląda na jakąś ustawkę - przekonywał.

- Jak człowiekowi robią jeden test i okazuje się, że jest pozytywny, to robią drugi – pozytywny. Potem robią trzeci – negatywny. Dlatego, że znaleźli chorą norkę, to człowiekowi grozi pójście na bruk, jeśli ma kredyty - mówił o. Rydzyk, zwracając się następnie do Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. - Ja wiem, że pan nie wszystko może, ale niech usłyszą Polacy: „Trzymajmy się razem”. Zwierzęta są miłe i trzeba je lubić, ale człowieka trzeba kochać. Człowiek jest „animal rational”, czyli jest stworzeniem rozumnym. Zniszczymy porty, stocznie, hodowle, rolnictwo. Tak robią, żeby rolnicy uciekali z wiosek. Potem będzie u nas jak w trzecim świecie - stwierdził duchowny.

Po tym, jak w parlamencie z inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego procedowano tzw. „piątkę dla zwierząt”, media o. Rydzyka wielokrotnie podejmowały temat obrony ferm zwierząt futerkowych w Polsce. Krytycznie oceniano reportaż Onetu „Krwawy biznes futerkowców”, częstym gościem na antenie Radia Maryja i w TV Trwam stał się również Szczepan Wójcik, jeden z liderów branży futerkowej, według Janusza Schwertnera, autora reportażu, „blisko związany z o. Tadeuszem Rydzykiem”.

