Bangladesz wyśle na Węgry 5 tys.szczepionek. "To podziękowania"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier potwierdziło w rozmowie z dziennikiem „Blikk”, że w ramach podziękowań za działania medyków, Bangladesz wyśle do kraju pięć tysięcy szczepionek Oxford/AstraZeneca przeciw COVID-19.

Portal BDNews24 informował wcześniej, że to Węgrzy prosili Bangladesz o pomoc w sprawie szczepionek. Tamtejsze ministerstwo spraw zagranicznych miało wyrazić na to zgodę. Gazeta „Blikk” informuje natomiast, że zostało to zaoferowane w ramach podziękowań.