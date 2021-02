Koronawirus. Loty po USA tylko z negatywnym testem na COVID?

Buttigieg podkreślił, że Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) "rozważają wszystkie opcje" w kwestii nakazu okazywania negatywnych testów na COVID-19 przez osoby odbywające loty krajowe w USA.

- To co wiemy to to, że jest to odpowiedni środek jeśli chodzi o podróże międzynarodowe. Krajowy obraz jest nieco inny, ale CDC zawsze szacują co jest najlepsze dla Amerykanów, by byli bezpieczni - powiedział Buttigieg w rozmowie z CNN.

Na pytanie czy on sam popiera testowanie na COVID osób odbywających loty krajowe, Buttigieg odparł, że zdaje się na CDC.