Koronawirus. 144 nowe zakażenia w Chinach. Pekin zamyka jedną dzielnicę

Władze apelują do studentów, by ci nie opuszczali Pekinu o ile nie jest to "absolutnie niezbędne".

W ciągu doby w Chinach kontynentalnych wykryto 144 nowe zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - w tym 126 zakażeń lokalnych.

Najwięcej lokalnych zakażeń wykryto w prowincji Heilongjiang (68). 33 zakażenia wykryto w prowincji Jilin, a 20 w Hebei.

W Chinach wykryto też 113 bezobjawowych zakażeń koronawirusem, 97 z nich miało charakter zakażeń lokalnych.