Koronawirus. Kiedy otwarcie siłowni i restauracji? Prof. Horban odpowiada

- Mamy już szczepionkę, ale w ilościach jeszcze niewystarczających przynajmniej dla tej grupy najbardziej wrażliwych - dodał. - Po co w ogóle jest czyniony ten cały nieszczęsny lockdown albo też ograniczenia? Chodzi o to, żeby ochronić ludzi, którzy są najstarsi, którzy mają największe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby - mówił Horban.

- Prośba jest taka: (...) nośmy te maski, nawet przyzwoitej jakości, nie szwendajmy się bez powodu tam, gdzie nie potrzeba, nie chodźmy do staruszków, bo jeżeli będziemy chodzili to będziemy mieli taki efekt jaki teraz mamy, znaczy umierają starsze osoby, które zostały zakażone w okresie świątecznym - oświadczył doradca premiera.

Co z nauczycielami? - Nauczyciel też jest w miarę zdrowy, to nie jest osoba 80-letnia - stwierdził Horban.

Pytany, co by powiedział premierowi, gdyby został przez szefa rządu zapytany, które obostrzenia najpierw złagodzić, prof. Andrzej Horban odparł, że "właśnie dyskutujemy na ten temat".

"Kupić sobie hantle"

Dopytywany o otwarcie szkół Horban powiedział, że jest to "najbezpieczniejsze z punktu widzenia transmisji wśród ludzi". - Do restauracji też można wrócić, bo jednak tam ci staruszkowie nie chodzą z reguły, ale to troszeczkę jeszcze. Trudno jeść bez maski - dodał.

W RMF FM doradca szefa rządu został też zapytany o kwestię ponownego otwarcia siłowni.

- Nie wiem, co się wszyscy do tych siłowni przyczepili. Jeżeli ktoś uprawia sport, to równie dobrze może uprawiać na świeżym powietrzu, kupić sobie hantle za parę groszy w domu i poćwiczyć - oświadczył.

- To jest tylko problem pieniędzy, które tracą siłownie, no ale jest jakiś program pomocy dla tych ludzi olbrzymi, wszyscy się na to w gruncie rzeczy składamy; ta tarcza nie bierze się znikąd, z tego co wiem, tylko z naszych podatków - powiedział Andrzej Horban.