Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk zaprasza opozycję do KPRM na rozmowy ws. szczepień

Szef KPRM apelował też, by "sprawę Narodowego Programu Szczepień wyjąć poza nawias bieżącej polityki". - To ważny program, nie ma barw politycznych, wszyscy powinniśmy zrobić ile możemy, żeby nie straszyć Polaków, nie wprowadzać poczucia niepewności, bo to może się przełożyć na zniechęcenie do szczepień - mówił nawiązując do faktu, że 25 stycznia opozycja ma w całej Polsce zorganizować konferencje na temat przebiegu programu szczepień.



- Rozmawiajmy o problemach, ale nie róbmy z tego eventów politycznych, nie straszmy Polaków. Mamy wiele innych tematów, w których możemy się spierać - dodał.

Dworczyk poinformował jednocześnie, że w poniedziałek dotarła do Polski informacja, iż dostawa szczepionki Moderny zaplanowana na wtorek została odwołana i przesunięta na weekend. Jak dodał nie zakłóci to jednak planów szczepień na ten tydzień.