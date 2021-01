Niedzielski o obostrzeniach: Gospodarka potrzebuje ludzi zdrowych Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Mamy ustabilizowaną sytuację epidemiczną w przeciwieństwie do tego co dzieje się w całej Europie - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, który na konferencji prasowej apelował o cierpliwość do przedsiębiorców, którzy domagają się łagodzenia obostrzeń i umożliwienia im wznowienia działalności gospodarczej.