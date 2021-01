Zamieszki po wprowadzeniu godziny policyjnej w Holandii. Zatrzymano ponad 150 osób

Godzinę policyjną w Holandii wprowadzono po ostrzeżeniu sformułowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia (RIVM) przed nową falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w związku z pojawieniem się w kraju wariantu B.1.1.7 (tzw. brytyjski wariant koronawirusa), który ma być nawet do 70 proc. bardziej zakaźny niż dotychczas dominujący wariant.

Trzecią noc z rzędu w różnych miastach Holandii doszło do zamieszek w związku z tą decyzją. Grupy protestujących wzniecały pożary, obrzucały kamieniami policję, niektórzy plądrowali sklepy - informuje Reuters.

W Amsterdamie i Haarlem rannych zostało dwóch fotoreporterów obrzuconych kamieniami przez protestujących.

We wschodniej części Amsterdamu, gdzie doszło do starć z policją, zatrzymano co najmniej dziewięć osób. Tłum zaatakował policyjną furgonetkę, uczestnicy zamieszek wybijali szyby w witrynach sklepów.

W Holandii od połowy grudnia zamknięte są szkoły i większość sklepów. Bary i restauracje zostały zamknięte dwa miesiące wcześniej.

W kraju zmarło jak dotąd 13 579 chorych na COVID-19. Liczba wykrytych zakażeń wynosi obecnie 952 950.