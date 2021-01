USA: Jak koronawirus skraca średnią długość życia? AFP

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 skróci średnią długość życia w USA o ponad rok a jednocześnie zmniejszy średnią długość życia w populacjach Afroamerykanów i Latynosów od trzech do czterech razy bardziej niż wśród białych - wynika z publikacji w "Proceedings of the National Academy of Sciences".