Dworczyk: Dzisiejsza dostawa szczepionek o połowę mniejsza

Pfizer przewiduje, że powrót do normalnych dostaw nastąpi do 15 lutego.

O ograniczeniu dostaw jako pierwsza poinformowała Norwegia.

Po decyzji Pfizera minister Michał Dworczyk poinformował, że rząd wstrzymuje dostawę

330 tysięcy dawek szczepionki, które miały być w przyszłym tygodniu wykorzystane do szczepienia pacjentów z grupy "zero". - Zdecydowaliśmy się wstrzymać ten transport, zmienić całą logistykę do momentu, gdy firma Pfizer przyśle nam dokładny harmonogram dostaw do Polski - powiedział szef KPRM.