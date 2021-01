Dworczyk: Wstrzymujemy transport 330 tysięcy dawek szczepionki

- My oczywiście bardzo na to liczymy i jesteśmy przygotowani, żeby od razu te szczepionki wykorzystywać, ale będziemy mogli o tym poważnie rozmawiać w momencie, gdy wpłyną do nas dokumenty - mówił minister.

Szef kancelarii premiera poinformował, że zapadła decyzja o wstrzymaniu transportu 330 tysięcy dawek szczepionki, które miały być w przyszłym tygodniu wykorzystane do szczepienia pacjentów z grupy "zero". - Zdecydowaliśmy się wstrzymać ten transport, zmienić całą logistykę do momentu, gdy firma Pfizer przyśle nam dokładny harmonogram dostaw do Polski - powiedział.

Dworczyk zapewnił, że wszystkie osoby, które otrzymały pierwszą dawkę, dostaną także drugą dawkę szczepionki, a harmonogram Narodowego Programu Szczepień zostanie utrzymany.

W Polsce na COVID-19 zaszczepiło się prawie 437 tysięcy osób. Szczepionka Pfizer-Biontech była pierwszą, jaka trafiła na polski rynek.