Koronawirus. USA: Liczba zgonów chorych na COVID przekroczyła 400 tys.

Z wyliczeń NBC wynika, że obecnie liczba zgonów chorych na COVID-19 w USA wzrosła do 400 103.

Od tego czasu w USA wykryto ok. 24 mln zakażeń koronawirusem - oznacza to, że w USA wykrywane jest co czwarte zakażenie wykrywane na świecie.

W poniedziałek Kalifornia została pierwszym stanem, w którym wykryto ponad 3 mln zakażeń. W weekend hrabstwo Los Angeles, jako pierwsze hrabstwo w USA, przekroczyło liczbę miliona zakażeń.