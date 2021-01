Dworczyk: Ogranicza nas jedynie dostępność szczepionki

- Na tle Europy (UE - red.) wygląda to w ten sposób, że zajmujemy trzecie miejsce - powiedział Michał Dworczyk mówiąc, że najwięcej szczepień wykonano w Niemczech i we Włoszech.

Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień przekazał, że do tej pory przeciw COVID-19 w Polsce zaszczepiono 177 tys. osób. Michał Dworczyk poinformował, że do punktów szczepień w Polsce dostarczono ponad 204 tys. dawek szczepionki, a zutylizowano 215 dawek. Szef KPRM mówił, że w większości stało się tak na skutek mechanicznych uszkodzeń fiolek w punktach szczepień.

- Jesteśmy z tego zadowoleni, ale nie jest to powód do jakiegoś triumfalizmu - zastrzegł szef KPRM zaznaczając, że informacje te są przekazywane w związku z pojawiającymi się opiniami o relatywnym tempie szczepień, opartymi na "niezweryfikowanych informacjach".

Odnosząc się do tempa szczepień Dworczyk mówił, że Polska wraz z innymi państwami UE do porozumienia, w ramach którego Komisja Europejska zakontraktowała zakup szczepionek od kilku firm. Polska zakontraktowała 60 mln dawek, co ma pozwolić na zaszczepienie 30 mln z ok. 31 mln osób powyżej 18. roku życia mieszkających w naszym kraju.

Dworczyk mówił, że w ramach porozumienia UE zobowiązała się do równoczesnej dystrybucji szczepionek do krajów członkowskich.

- Na fakt dostarczenia szczepionki poszczególne kraje nie mają wpływu, to zależy od producentów - mówił.

Pełnomocnik ds. Narodowego Programu Szczepień oświadczył, że stworzony w Polsce system pozwala od strony organizacyjnej na szczepienie 3,5-4 mln osób (miesięcznie - red.). - Jedyne, co nas dzisiaj ogranicza to dostępność szczepionki - stwierdził.

Dworczyk przekazał także, że samorządy mają włączyć się w akcję informacyjną dotyczącą szczepień przeciw COVID.