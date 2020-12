Czy za wyjście w sylwestra grozi mandat? Jednoznaczna wypowiedź rzecznika rządu

Przed kilkoma dniami premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że rząd nie wprowadza godziny policyjnej w sylwestra, apeluje jedynie o pozostanie w tym czasie w domach. Tymczasem minister zdrowia Adam Niedzielski jednoznacznie stwierdza, że osobom, które 31 grudnia między 19 a 6 bez wyraźnego powodu będą wychodzić z domu, grożą mandaty i kary od sanepidu - te ostatnie w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Rzecznik rządu pytany w TVN24 o to czy w sylwestra obowiązuje zakaz wychodzenia między 19 a 6, czy też jest to tylko apel o to, by nie opuszczać domów w tym czasie odparł, że "policja będzie egzekwowała obowiązujące zakazy".

Jak doprecyzował chodzi o "zakaz gromadzenia się" oraz "zakaz przemieszczania się od 19 do 6".

Dopytywany o zakaz przemieszczania się 31 grudnia między 19 a 6 rzecznik podkreślił, że "jest to obowiązujące prawo".

- Ale oczywiście apelujemy aby je przestrzegać - dodał dopytywany o wypowiedź premiera w tej kwestii.