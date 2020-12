Rzecznik MZ wyjaśnia od czego zależny jest powrót dzieci z klas I-III do szkół

- Tak na pewno będzie wyglądał ten najbliższy czas podczas tygodnia roboczego - dodał rzecznik MZ mówiąc o 12 955 zakażeniach o których resort raportował w środę. - Jeszcze najbliższe dni będą porównywalne do dni świątecznych - zaznaczył (w święta liczba wykrywanych zakażeń podawanych przez resort zdrowia była niższa - 26 i 27 grudnia spadła poniżej 4 tysięcy).

- Od tego jak spędzimy najbliższy weekend będzie zależało czy pozostaniemy na poziomie 10 tysięcy czy też skoczymy do 20 tysięcy. To zależy tylko od nas, czy podejdziemy do obostrzeń z przymrużeniem oka, czy wszyscy będziemy chcieli wychodzić (w sylwestra) z przysłowiowym psem - mówił Andrusiewicz nawiązując do zakazu swobodnego poruszania się 31 grudnia między godziną 19 a 6, co zrodziło m.in. pytania o to czy w tym czasie można np. wychodzić na spacer z psem.