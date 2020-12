Koronawirus w Polsce: Niespełna 5 tys. zakażeń. 77 zgonów

Średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców z ostatnich 7 dni spadła do 24,89. To 28 dzień z rzędu, gdy wskaźnik ten jest mniejszy niż 50 - to poziom, po przekroczeniu którego rząd wprowadził obowiązujące obecnie obostrzenia. Jest to zarazem drugi dzień z rzędu, gdy wskaźnik wynosi mniej niż 25, co według listopadowych zapowiedzi rządu miało teoretycznie umożliwiać powrót do podziału na strefy żółte i czerwone.

Od początku pandemii w Polsce potwierdzono dotąd 1 207 333 przypadki infekcji SARS-CoV-2. Zmarły 25 474 osoby.