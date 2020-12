BBC: Co wiadomo o nowym wariancie koronawirusa?

W sobotę premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson mówił, że za wzrostem liczby zakażeń koronawirusem na Wyspach stoi nowy wariant koronawirusa. W związku z pojawieniem się mutacji kolejne kraje, w tym Polska, zawieszają połączenia lotnicze z Wielką Brytanią.

Przypadki zakażenia nowym szczepem koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto też w Danii, Holandii, we Włoszech i w Australii.

Gallagher podkreśla, że na razie nie ma pewności czy nowy szczep rozprzestrzenia się szybciej niż znane już dotychczas szczepy, ponieważ pewność taką dałyby tylko badania w warunkach laboratoryjnych, które wymagałyby jednak tygodni albo nawet miesięcy.

Po raz pierwszy nowy wariant koronawirusa wykryto na Wyspach we wrześniu. W listopadzie co czwarte zakażenie koronawirusem w Londynie było zakażeniem nowym wariantem wirusa, a w połowie grudnia - odsetek ten wzrósł do 66 procent.

Boris Johnson mówiąc o nowej mutacji koronawirusa sugerował, że może się on rozprzestrzeniać nawet 70 proc. szybciej.