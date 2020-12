Kiedy lockdown w Niemczech przyniesie efekt? "Miną tygodnie"

Po niemal tygodniu obowiązywania ścisłego reżimu sanitarnego, liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 nie zmniejsza się znacząco - we wtorek Instytut Roberta Kocha poinformował o 19 528 zakażeniach, a więc o ponad 5 tysiącach zakażeń więcej niż w poprzedni wtorek.

Wieler wyraził obawę, że zbliżający się okres świąteczny doprowadzi do pogorszenia się sytuacji epidemicznej w Niemczech - mimo ograniczenia przez rząd liczebności zgromadzeń prywatnych.

Wieler wezwał obywateli Niemiec, by nie podróżowali, ograniczyli kontakty do członków najbliższej rodziny i - w miarę możliwości - by spotykali się pod gołym niebem.