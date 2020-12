Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel mówi o politycznym wykorzystywaniu szczepionek na COVID

- Są politycy w Sejmie, którzy nawet w obliczu faktu, że niektórzy ich klubowi koledzy przeszli koronawirusa i to niektórzy w sposób ciężki kwestionują w ogóle jego istnienie czy istnienie epidemii, ale na to nic nie poradzimy - odparł.

- Dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tysięcy dawek i rozpoczynamy dystrybucję - powiedział w poniedziałek na lotnisku Okęcie premier Mateusz Morawiecki deklarując, że szczepionki "dziś i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali".

- Oczywiście pojawiły się już próby wykorzystania samego faktu, że szczepionki pojawiły się w Polsce, politycznie, ale zostawmy to, to już każdy w swoim sumieniu rozstrzygnie, czy to jest dobry moment na albo próby nabijania sobie punktów, albo na jakieś zupełnie nieracjonalne przeciwstawianie polskiego państwa Unii Europejskiej, bo też z takimi wypowiedziami mieliśmy do czynienia - oświadczył wicerzecznik PiS.

- Grunt, że szczepionki pierwsze do Polski dotarły - zaznaczył. Radosław Fogiel wyraził nadzieję, że zdecydowana większość polityków bez względu na barwy partyjne "jasno da wyraz temu, że szczepienie się jest w naszym najlepiej pojętym interesie jeżeli chcemy wrócić do normalności, jeżeli chcemy z powrotem bez obaw chodzić po ulicach, chodzić do kin, do teatrów, wyjeżdżać, bawić się, posyłać dzieci do szkoły to szczepienie (...) jest po temu najlepszą drogą".

W Polsce trwa dystrybucja szczepionki opartej na mRNA wirusa. Zdaniem Radosława Fogla, szczepionka jest bezpieczna. Poseł podkreślił, że szczepionka na koronawirusa SARS-CoV-2 została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków.

- Niech nikogo nie przerazi krótki termin dopuszczenia i produkcji (szczepionki) - apelował w radiowej Jedynce rzecznik dodając, że "wszystkie procedury medyczne, badawcze, naukowe zostały dochowane, skrócono jedynie do maksimum procedury administracyjne, mówiąc w skrócie - papierkową robotę".

- Ale testy, grupy kontrolne - duże, na wiele tysięcy osób - to wszystko zostało zachowane i pod tym względem szczepionka jest absolutnie bezpieczna, podobnie jak sama jej konstrukcja. To nie jest odkrycie czegoś na nowo, tylko zmodyfikowanie istniejących szczepionek, co do których mamy już duże doświadczenie - stwierdził Radosław Fogiel.