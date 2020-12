Prezes ARM: Wybuch wulkanu mógłby sparaliżować kolejną dostawę szczepionek

W niedzielę w Polsce z wykorzystaniem pierwszych 10 tys. dawek szczepionki RNA Pfizer - BioNTech rozpoczęły się szczepienia na COVID.

- Dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tysięcy dawek i rozpoczynamy dystrybucję - powiedział w poniedziałek na lotnisku Okęcie premier Mateusz Morawiecki deklarując, że szczepionki "dziś i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali".

- Do końca stycznia spodziewamy się dostaw na poziomie 1,5 mln - powiedział prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Na konferencji prasowej Michał Kuczmierowski dodał, że co tydzień do Polski trafiać ma po ok. 300 tys. dawek.

- Z tej puli połowa będzie trafiała w jak najszybszym tempie do punktów szczepień, do szpitali. Druga połowa będzie oczekiwała w mroźniach na szczepienie kolejną dawką po 21 dniach - poinformował.