Kamala Harris zaszczepiła się przeciw koronawirusowi

- Chcę zachęcić wszystkich do zaszczepienia się - to stosunkowo bezbolesne - dodała stwierdzając, że szczepionka jest bezpieczna. - Tu chodzi o ratowanie ludzkich żyć. Ufam naukowcom - powiedziała Harris.

We wtorek prezydent-elekt Joe Biden, który zaszczepił się w ubiegłym tygodniu, ma przedstawić najnowsze informacje dotyczące epidemii koronawirusa w USA, ma przedstawić też plan szczepień na COVID.

Członek grupy doradzającej Joe Bidenowi w sprawie COVID-19, dr Atul Gawande, powiedział CBS News, że administracja prezydenta Donalda Trumpa mogła wykazać się zbyt daleko idącym optymizmem głosząc, że każdy chętny w USA będzie mógł zaszczepić się do końca czerwca 2021 r.

Według niego, bardziej realne jest, że jesienią "wystarczająco wiele osób będzie zaszczepionych, by możliwy był powrót do normalności", a większość społeczeństwa uzyska dostęp do szczepionek latem.

W Stanach Zjednoczonych dopuszczono do użytku dwie szczepionki na COVID: Pfizer-BioNTech oraz koncernu Moderna. Decyzja w sprawie szczepionek innych producentów jeszcze nie zapadła.

W połowie grudnia Joe Biden uzyskał wystarczającą liczbę głosów w Kolegium Elektorów, by zostać 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wyniki głosowania musi 6 stycznia zatwierdzić Kongres. Zaprzysiężenie zaplanowano na 20 stycznia.