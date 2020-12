Skąd się wziął koronawirus? Zespół z WHO odwiedzi Chiny

Olowokure poinformował, że WHO prowadziła rozmowy w Pekinie na temat tego, które miejsca w Państwie Środka odwiedzą przedstawiciele zespołu.

- Jak rozumiemy Chiny przyjmą międzynarodowy zespół. Jego wizyta ma nastąpić na początku stycznia - dodał przedstawiciel WHO.

W środę przedstawiciel WHO w rozmowie z Reutersem poinformował, że międzynarodowa misja badaczy pod przewodnictwem WHO ma przybyć do Chin w pierwszym tygodniu stycznia.